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Синоптики прогнозируют теплый август и комфортную осень

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Дожди, которые обрушились на Центральную Россию, скоро должны прекратиться. Вторая половина лета будет более ровной и в отношении тепла, и в отношении осадков. Об этом «Известиям» рассказал ведущий научный сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

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«Температура будет близкой к норме или даже выше. Норма — это где-то 20–25 градусов. Можно ожидать, что в августе будет примерно 21–26 градусов», — отметил он.

При этом осадков выпадет даже меньше нормы — примерно на 20%. Комфортная погода, которая установится в августе, должна, по прогнозам синоптиков, сохраниться и осенью.

«Ожидается теплая осень с увеличением аномалии тепла. В сентябре — плюс один градус к климатической норме, в октябре — плюс два, в ноябре — плюс пять. И декабрь будет очень теплый», — полагает Евгений Тишковец.

Аномально теплая зима в этом году, по его словам, не повторится.

Ранее сообщалось, что первая половина лета в Москве стала самой дождливой за 126 лет. А 20 июля из-за прорыва плотины затопило город Нижние Серги Свердловской области — причиной стали обильные ливни. В городе объявлен режим ЧС.

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