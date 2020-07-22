ЦБ осенью попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы

Мегарегулятор прорабатывает предложения по расширению собственных полномочий, чтобы получить возможность ограничивать комиссии за денежные переводы внутри одной кредитной организации, рассказали «Известиям» в Банке России. Там подчеркнули, что эти предложения будут направлены в Госдуму осенью 2020 года.

Сейчас многие крупные кредитные организации, в том числе ВТБ, Райффайзенбанк, «Открытие», МКБ, Росбанк, ПСБ, «Хоум Кредит» и «Дом.РФ», комиссии не взимают, выяснили «Известия». Предложения ЦБ в первую очередь затронут Сбербанк: кредитная организация берет 1% от суммы операции за перечисления свыше 50 тыс. рублей в месяц между счетами собственных клиентов, а также за все переводы с использованием банкоматов.

«Экономика такой тарификации неочевидна, операции внутри банка не влекут дополнительных издержек. Поэтому соответствующие комиссии воспринимаются как компенсация отмены «банковского роуминга», — заявил «Известиям» управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Закон об отмене «банковского роуминга» вступил в силу в июне 2020-го. Он запрещает взимать плату за перечисления внутри одного банка в разные регионы. Сбербанк — один из немногих крупных игроков, который эти комиссии сохранял.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тарифный раунд: ЦБ попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы