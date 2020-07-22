Два уголовных дела возбудили в отношении захватившего автобус в Луцке

Два уголовных дела возбуждены в отношении мужчины, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Одно дело заведено МВД, второе — Службой безопасности Украины (СБУ).

В первом случае мужчине вменяют захват заложников (ст. 147 УК Украины), посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 348) и незаконный оборот оружия (ст. 263).

Второе уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».

«СБУ открыла уголовное производство по ст. 258 («Террористический акт»)», — отмечается 21 июля на сайте украинского МВД.

Ранее во вторник вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке и удерживал их около 12 часов. Злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщил о наличии оружия, взрывных устройств и представился как Максим Плохой. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

Мужчина выразил недовольство ситуацией в стране, потребовал от президента Украины опубликовать видео с призывом посмотреть фильм о защите природы «Земляне».

Примерно в 22:10 злоумышленник сдался. Были освобождены 13 заложников, никто не пострадал.

Примечательно, что после того как Кривош сдался, задержания ему пришлось ждать несколько минут, так как никто из правоохранителей к нему не подходил.

По словам главы МВД Арсена Авакова, у захватчика нашли автомат, пистолет и гранату. На месте ЧП продолжают работу криминалисты.