Воробьев оценил ущерб экономике Подмосковья от пандемии коронавируса

Около 130–150 млрд рублей недополучит бюджет Московской области из-за пандемии коронавирусной инфекции, рассказал глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, 26% валового регионального продукта Подмосковья обеспечивает торговля, однако именно эта отрасль стала одной из наиболее пострадавших от пандемии. При этом регион направил несколько десятков миллиардов рублей на выплаты пособий, закупку медицинских масок и иных средств защиты, лекарств, аппаратов ИВЛ и пр.

«Вот считайте, эти деньги вылетели, есть задача их компенсировать. <...>. Задача — восстановить экономику, чтобы потребление и спрос были на высоком уровне, чтобы предприятия заработали на всю мощь», — рассказал губернатор РБК в среду, 21 июля.

Воробьев отметил, что правительству Подмосковья придется пересмотреть планы реализации ряда проектов, а какие-то из них отложить.

В частности, будет отложен ввод новых линий системы Московских центральных диаметров (МЦД), которые связывают столицу с областью. Первые две линии уже запущены, а МЦД-3 планировалось ввести в строй в 2021 году.

Однако самые востребованные проекты, связанные с социальными обязательствами, постараются выполнить в срок, подчеркнул губернатор, добавив, что власти Подмосковья сделают всё, чтобы жители регионы «не затягивали пояса».

В начале месяца Минфин России оценил потери казны от карантина. Как рассказал журналистам замглавы ведомства Владимир Колычев, бюджет по итогам года недополучит более 1 трлн рублей ненефтегазовых доходов из-за снижения экономической активности в результате антикоронавирусных ограничений.