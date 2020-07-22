Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».

Согласно данным базы «СПАРК», во вторник, 21 июля, доля, равная 25%, перешла от «Яндекса» подведомственной компании Сбербанка ООО «Цифровые активы».

Ранее стало известно, что сумма сделки составит 2,4 млрд рублей.

23 июня компании анонсировали прекращение сотрудничества по совместным предприятиям «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Следующим этапом реализации договоренностей станет выкуп «Яндексом» 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.

Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года.