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Сбербанк закрыл сделку по выкупу доли «Яндекса» в «Яндекс.Деньгах»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сбербанк выкупил у «Яндекса» долю в совместном предприятии «Яндекс.Деньги», став его единственным владельцем, сообщает 22 июля «Интерфакс».

Согласно данным базы «СПАРК», во вторник, 21 июля, доля, равная 25%, перешла от «Яндекса» подведомственной компании Сбербанка ООО «Цифровые активы».

Ранее стало известно, что сумма сделки составит 2,4 млрд рублей.

23 июня компании анонсировали прекращение сотрудничества по совместным предприятиям «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги». Следующим этапом реализации договоренностей станет выкуп «Яндексом» 45% доли Сбербанка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд рублей.

Предполагается, что сделка будет закрыта в III квартале 2020 года.

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