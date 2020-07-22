Чемпиона России по бодибилдингу задержали по подозрению в растлении девочки

Абсолютный чемпион России по бодибилдингу 2016 года, призер Европы, тренер и модель Александр Крупнов задержан по подозрению в растлении несовершеннолетней, передает телеканал РЕН ТВ в среду, 22 июля.

Мужчина познакомился с 15-летней девочкой в социальных сетях. Неизвестно, сколько продолжалось их общение, однако переписка переросла в нечто большее.

Обнаружив переписку интимного характера у своей дочери, родители девочки обратились с заявлением в полицию. Когда правоохранители пришли к Крупнову, проживающему на съемной квартире, с проверкой, тренер не хотел открывать дверь. В итоге ее пришлось вскрыть, в настоящее время Крупнов задержан.

Отмечается, что бодибилдер имеет хорошую репутацию в профессиональной среде. В частности, он проводит тренировки не только в спортивных залах, но и занимается с публичными личностями, включая жену певца Станислава Костюшкина.

В июне популярного американского комика Криса Д'Элиа обвинили в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним.

Пользовательница Twitter выложила скриншоты своей переписки с комиком от 2014 года. По ее словам, тогда ей было 16 лет. Д'Элиа просил девушку прислать ее фотографии и предлагал встретиться в позднее время суток.