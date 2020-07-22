Под Тверью поезд «Сапсан» насмерть сбил 13-летнюю девочку

В Тверской области скоростной поезд «Сапсан» сбил 13-летнюю девочку, она скончалась на месте от полученных травм. Об этом 21 июля сообщил портал «Регион Online».

Инцидент произошел днем 19 июля на станции Межево. По предварительной версии, школьницу затянуло на пути порывом ветра от скоростного состава.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — заявили в межрайонной транспортной прокуратуре.

Кроме того, специалисты намерены провести ряд экспертиз и выяснить причину смерти девочки, пишет «Газета.ру».

17 июля стало известно, что поезд задавил подростка в Псковской области.