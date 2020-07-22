Жителя Калининграда арестовали за финансирование террористов

В Калининграде арестовали россиянина, который переводил деньги финансирующим террористическую организацию гражданам. Об этом сообщил портал «Новый Калининград» со ссылкой на управление ФСБ России по региону во вторник, 21 июля.

В ходе следствия было установлено, что злоумышленник неоднократно переводил деньги на банковские карты людям, которые причастны к финансированию международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Районный суд Калининграда заключил обвиняемого под стражу. Сейчас региональное УФСБ устанавливает все обстоятельства произошедшего.

13 июля в Ростовской области пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников ИГ. Задержанные готовили террористические акции в медицинских и учебных учреждениях, а также планировали нападения на сотрудников полиции.