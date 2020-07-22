Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении

Минобороны Азербайджана опровергло обвинения Армении в атаке на пост «Бесстрашный» 21 июля.

По словам официального представителя ведомства Вагифа Даргяхлы, заявления армянской стороны являются дезинформацией.

«Никакой новой атаки в том направлении с нашей стороны не было. Наоборот, на нашем участке государственной границы сохраняется спокойствие, у нас нет никаких потерь», — приводит его слова ТАСС.

Даргяхлы заверил, что паника наблюдается на армянской стороне границы, там слышны выстрелы, указывающие на перестрелку среди военных Армении.

Он добавил, что у Азербайджана потерь нет.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила о попытке азербайджанского спецназа атаковать армянский боевой пост «Бесстрашный». По ее словам, Азербайджан понес потери.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июля. Тогда Баку и Ереван обвинили друг друга в нападении. Столкновения длились до 15 июля.

В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих.

Отношения между двумя странами остаются напряженными из-за вопроса Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году.

Согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Карабах всё еще находится на его территории.

В 1990-х между Ереваном и Баку началось вооруженное противостояние из-за данных территорий. Соглашение о прекращении огня было достигнуто в 1994 году. Ситуация обострилась в апреле 2016 года. Тогда стороны также обвинили друг друга. Урегулирование конфликта осуждается в ОБСЕ при посредничестве РФ, Франции и США.