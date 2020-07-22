Банкет в честь вручения Нобелевской премии отменили из-за пандемии

Банкет в честь вручения Нобелевской премии, который традиционно проходит в Стокгольме, в текущем году не состоится из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 21 июля рассказал глава фонда Нобеля Ларс Хейкенстен в интервью изданию Dagens Nyheter.

«Существуют две проблемы. Нельзя собирать вместе так много людей. И нет уверенности, что можно будет приехать в Швецию», — отметил Хейкенстен.

Он также подчеркнул, что проведение массового торжества небезопасно во время пандемии коронавируса, пишет «Газета.ру».

При этом глава фонда Нобеля подтвердил, что церемония вручения наград, запланированная на 10 декабря, состоится по графику, однако формат мероприятия пока неизвестен.

Французская ассоциация Cuba Linda в апреле запустила петицию с призывом вручить кубинским медикам Нобелевскую премию мира за вклад в борьбу с COVID-19. Специальная бригада с Острова свободы впервые отправилась в Европу из-за пандемии и помогла 24 странам в разных концах планеты.