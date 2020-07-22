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Аргентинский футболист ЦСКА Гайч решил выучить русский язык

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Фото: Global Look Press/Foto Olimpik/ZUMAPRESS.com
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Аргентинский футболист Адольфо Гайч прокомментировал свой переход из аргентинского «Сан-Лоренсо» в московский ЦСКА.

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По словам форварда, он очень рад переходу в московский клуб, но ему придется адаптироваться к футболу высокого уровня, пишет «Газета.ру».

Гайч отметил, что пообщался с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

«Он сказал, что я буду играть как один, так и в паре со вторым форвардом. Будет сложно из-за языка. В команде нет испаноговорящих футболистов», — отметил футболист.

Гайч добавил, что хочет нанять репетитора по русскому языку, так как помимо испанского говорит только по-английски.

В текущем сезоне «Тинькофф-Российской премьер-лиги» красно-синие занимают четвертое место, набрав 47 очков.

16 июля стало известно, что Гайч подписал контракт с московским ЦСКА. Армейцы согласовали 21-летнего форварда за €8,5 млн, при этом «Сан-Лоренсо» получит 20% от суммы дальнейшей перепродажи игрока.

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