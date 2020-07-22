Двое рабочих погибли от удара током в Ленобласти

Двое мужчин погибли и один госпитализирован после удара током во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 21 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.

«Двое погибли, один в Токсовской межрайонной больнице в тяжелом состоянии», — рассказала собеседница агентства.

Инцидент произошел в поселке Бугры. Отмечается, что рабочие передвигали леса и металлической частью задели кабель.

20 июля стало известно, что семилетний ребенок погиб во дворе одного из жилых домов Ростова-на-Дону после удара током, полученного от столба освещения.

Мальчик пытался перелезть бетонный парапет, который вел на детскую площадку. В какой-то момент он случайно коснулся мачты уличного освещения, которая была под напряжением, после чего упал вниз с большой высоты и ударился головой.