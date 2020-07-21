Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча Кубка России защитника московского клуба «Спартак» Андрея Ещенко.

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 19 июля в Санкт-Петербурге и закончился победой хозяев поля со счетом 2:1. После матча Ещенко показал футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя в костюме.

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.

Кроме того, после финального свистка на фанатской трибуне «Зенита» выставили несогласованный баннер, на котором владелец клуба соперников Леонид Федун был изображен в роли одного из персонажей сериала «Черное зеркало». На сайте РФС отмечается, что рассмотрение данного вопроса будет проведено на следующем заседании.