Прямой эфир

Защитник «Спартака» Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на три матча Кубка России защитника московского клуба «Спартак» Андрея Ещенко.

Полуфинальный матч Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 19 июля в Санкт-Петербурге и закончился победой хозяев поля со счетом 2:1. После матча Ещенко показал футболку с завуалированной оскорбительной фразой и изображением медведя в костюме.

«Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием», — сообщается на сайте РФС во вторник, 21 июля.

Кроме того, после финального свистка на фанатской трибуне «Зенита» выставили несогласованный баннер, на котором владелец клуба соперников Леонид Федун был изображен в роли одного из персонажей сериала «Черное зеркало». На сайте РФС отмечается, что рассмотрение данного вопроса будет проведено на следующем заседании.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020