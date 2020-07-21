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Помпео анонсировал санкции в отношении главы верховного суда Венесуэлы

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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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США вводят санкции в отношении председателя Верховного суда Венесуэлы Майкела Хосе Морено Переса за его причастность к коррупции. Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента Майка Помпео, опубликованном 21 июля.

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Госдеп также сообщил о награде в $5 млн за информацию, которая поможет арестовать Переса.

«Сегодня я объявляю награду в рамках программы борьбы с транснациональной организованной преступностью в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к задержанию и/или вынесению приговора гражданину Венесуэлы Майкелу Хосе Морено Пересу», — цитирует ТАСС главу американской дипломатии.

Как пишет «Газета.ру», по словам Помпео, меры принимаются в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

В конце июня президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций со стороны Евросоюза против Каракаса дал послу ЕС Исабель Бриланте Педроса 72 часа на выезд из страны. Он призвал Европу прекратить колониализм против своего государства.

Ранее в июне стало известно, что президент США Дональд Трамп по-прежнему считает главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

В январе 2019 года на фоне протестов в Венесуэле Гуайдо провозгласил себя главой государства. Его признали, в частности, США, Канада, Бразилия и Греция. Ряд других государств, в том числе Россия, Китай и Мексика, поддержали избранного главу государства Николаса Мадуро.

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