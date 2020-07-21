Шестеро военных пострадали при падении вертолета в Колумбии

На юго-востоке Колумбии произошло крушение военного вертолета, в результате шесть пассажиров пострадали, еще 11 человек числятся пропавшими. Об этом 21 июля рассказал министр обороны страны Карлос Ольмес Трухильо.

«Командующий ВС Колумбии находится в муниципалитете Миту, где руководит спасательной операцией после катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk, на борту которого находили 17 военнослужащих», — написал министр в своем Twitter.

По его словам, шестеро пострадавших будут доставлены в столицу Колумбии для оказания медицинской помощи. Сейчас все усилия направлены на поиск 11 пропавших военнослужащих.

Todos los esfuerzos de nuestra #FuerzaPública se concentran ahora en ubicar y rescatar a los 11 integrantes del @COL_EJERCITO desaparecidos tras el accidente aéreo, el cual es investigado por una comisión de la División de Aviación y Asalto Aéreo de la Institución. — Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) July 21, 2020

Причины крушения выясняются.

20 июля на востоке Канады потерпел крушение гражданский вертолет, в результате один человек скончался, еще двое пострадали.