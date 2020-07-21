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Шестеро военных пострадали при падении вертолета в Колумбии

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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Roberto Di Giovine/ZUMAPRESS
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На юго-востоке Колумбии произошло крушение военного вертолета, в результате шесть пассажиров пострадали, еще 11 человек числятся пропавшими. Об этом 21 июля рассказал министр обороны страны Карлос Ольмес Трухильо.

«Командующий ВС Колумбии находится в муниципалитете Миту, где руководит спасательной операцией после катастрофы вертолета UH-60 Black Hawk, на борту которого находили 17 военнослужащих», — написал министр в своем Twitter.

По его словам, шестеро пострадавших будут доставлены в столицу Колумбии для оказания медицинской помощи. Сейчас все усилия направлены на поиск 11 пропавших военнослужащих.

Причины крушения выясняются.

20 июля на востоке Канады потерпел крушение гражданский вертолет, в результате один человек скончался, еще двое пострадали.

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