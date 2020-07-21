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Власти Пакистана предупредили TikTok о возможной блокировке

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Пакистан в «последний раз предупредил» музыкальную соцсеть с короткими видео TikTok по поводу «аморального, непристойного и вульгарного контента» в приложениях. Об этом 21 июля сообщает Techcrunch.

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Как заявило Управление телекоммуникаций Пакистана, им получены жалобы по поводу непристойного характера видео, которые распространяются в приложении.

«Мы стремимся к дальнейшему укреплению нашей работы для обеспечения безопасности пользователей, расширяя при этом диалог с властями для разъяснения нашей политики и демонстрации нашей приверженности безопасности пользователей», — сказал представитель TikTok.

14 июля в Высокий суд Лахора была подана петиция с просьбой полностью запретить в стране TikTok «для обеспечения благополучия народа Пакистана».

Ранее в июле китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры соцсети в Великобритании. Переговоры прекратились из-за «более широкого геополитического контекста».

В Индии в конце июня постановили заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось и TikTok.

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