Власти Пакистана предупредили TikTok о возможной блокировке

Пакистан в «последний раз предупредил» музыкальную соцсеть с короткими видео TikTok по поводу «аморального, непристойного и вульгарного контента» в приложениях. Об этом 21 июля сообщает Techcrunch.

Как заявило Управление телекоммуникаций Пакистана, им получены жалобы по поводу непристойного характера видео, которые распространяются в приложении.

«Мы стремимся к дальнейшему укреплению нашей работы для обеспечения безопасности пользователей, расширяя при этом диалог с властями для разъяснения нашей политики и демонстрации нашей приверженности безопасности пользователей», — сказал представитель TikTok.

14 июля в Высокий суд Лахора была подана петиция с просьбой полностью запретить в стране TikTok «для обеспечения благополучия народа Пакистана».

Ранее в июле китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры соцсети в Великобритании. Переговоры прекратились из-за «более широкого геополитического контекста».

В Индии в конце июня постановили заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось и TikTok.