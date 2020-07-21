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Онкологический диспансер Севастополя будет внедрять новые методы лечения

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В онкологическом диспансере Севастополя в этом году планируют внедрить ряд новых методик лечения. Этому поспособствовала поставка нового оборудования, рассказал главный врач учреждения Василий Ощепков 21 июля.

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По его словам, в 2020 году в полном объеме заработает эндоскопическое отделение. Оно уже укомплектовано специалистами и оборудованием, которое, как отметил медик, «роскошное», пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также в этом году развернут ангиографический комплекс. Это позволит начать применять внутрисосудистые методики — химиотерапию и эмболизацию. Кроме того, запланирован запуск брахитерапии. Диспансер уже получил необходимое для этого оборудование, теперь осталось получить документы на его использование. Ожидается поставка второго томографа, который можно использовать в лучевой терапии, и близкофокусной рентгеновской установки, предназначенной для безоперационного лечения опухолей кожи.

«С точки зрения технологического насыщения, я думаю, что к 2022 году Севастополь будет иметь достаточно продвинутый центр», — заявил Ощепков.

Ранее в июле сообщалось, что Минздрав России взял на контроль ситуацию с наличием лекарств для лечения онкологических заболеваний.

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