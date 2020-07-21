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Пять педагогов в Псковской области получат по 1 млн рублей

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В Псковской области пять педагогов примут участие в программе «Земский учитель» и получат по 1 млн рублей. Об этом рассказал председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов в ходе пресс-конференции 21 июля.

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По его словам, на участие в программе подано 430 заявок. При этом в соответствии с постановлением правительства существует ограничение в 105 заявок. Эксперты проанализируют их и выберут только пятерых педагогов, которые примут участие в «Земском учителе», сообщает Псковская лента новостей.

Седунов отметил, что есть кандидаты, готовые переехать в Псковскую область с семьей, а также из отдаленных регионов и из Санкт-Петербурга.

Руководитель комитета добавил, что программа «Земский учитель» стартовала в регионе в 2020 году и будет продолжена.

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