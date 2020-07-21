Глава Томской области поручил решить вопрос об открытии поликлиники под Томском

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям решить вопрос об открытии поликлиники в мегарайоне Южные Ворота под Томском. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Глава области проверил ход строительства социальной инфраструктуры Южных Ворот. На сегодняшний день здесь возведено 19 многоквартирных домов из планируемых 43. Сдано 4260 квартир общей площадью 218 тыс. кв. м. В районе построены ясли-сад на 145 мест, начальная школа-сад на 200 мест и школа на 1100 мест, а также врачебная амбулатория на 100 посещений в смену, пишет РИА «Томск».

Губернатор отметил, что пропускной способности амбулатории скоро не хватит, поэтому здесь нужна поликлиника. Жвачкин поручил своим заместителям Евгению Паршуто, Ивану Дееву и Анатолию Рожкову решить вопрос об открытии медучреждения.

Сейчас застройщик возводит в мегарайоне еще восемь домов и детский сад. До конца года планируется ввести в эксплуатацию около 36 тыс. кв. м жилья.

Микрорайон Южные Ворота в Зональненском сельском поселении — крупнейший девелоперский проект в регионе. В общей сложности застройщик планирует возвести 527 тыс. кв. м жилья для 20 тыс. человек.