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Глава Томской области поручил решить вопрос об открытии поликлиники под Томском

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил своим заместителям решить вопрос об открытии поликлиники в мегарайоне Южные Ворота под Томском. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает пресс-служба региональной администрации.

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Глава области проверил ход строительства социальной инфраструктуры Южных Ворот. На сегодняшний день здесь возведено 19 многоквартирных домов из планируемых 43. Сдано 4260 квартир общей площадью 218 тыс. кв. м. В районе построены ясли-сад на 145 мест, начальная школа-сад на 200 мест и школа на 1100 мест, а также врачебная амбулатория на 100 посещений в смену, пишет РИА «Томск».

Губернатор отметил, что пропускной способности амбулатории скоро не хватит, поэтому здесь нужна поликлиника. Жвачкин поручил своим заместителям Евгению Паршуто, Ивану Дееву и Анатолию Рожкову решить вопрос об открытии медучреждения.

Сейчас застройщик возводит в мегарайоне еще восемь домов и детский сад. До конца года планируется ввести в эксплуатацию около 36 тыс. кв. м жилья.

Микрорайон Южные Ворота в Зональненском сельском поселении — крупнейший девелоперский проект в регионе. В общей сложности застройщик планирует возвести 527 тыс. кв. м жилья для 20 тыс. человек.

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