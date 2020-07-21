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Устройство фасадов завершается на зданиях Дворца спорта в Калуге

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В Калуге продолжается масштабное строительство Дворца спорта. Врио губернатора региона Владислав Шапша провел на стройплощадке совещание, в котором также приняли участие замглавы региона Ольга Иванова и министр строительства и ЖКХ Егор Вирков.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Шапша осмотрел 16-этажный корпус для проживания спортсменов, водный комплекс и ледовую арену. В них продолжаются строительно-монтажные работы, пишет газета «Весть».

По данным представителей подрядчика, в прыжковой части бассейна в скором времени начнется установка системы для ионизации воды. Темпы строительства бассейна позволяют наполнить его водой уже на будущей неделе. На некоторых зданиях дворца также завершается установка фасадов.

В ходе совещания врио главы региона обратил внимание на недостаточные темпы работ по капительному ремонту дома по улице Баррикад. Также он поручил властям города решить вопрос с приведением в порядок силовых кабелей на столбах.

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