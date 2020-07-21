Объем ввода жилья в Крыму сократился в два раза в первом полугодии

В Республике Крым за первое полугодие объем ввода жилья в эксплуатацию сократился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Крымстата.

По данным ведомства, в эксплуатацию сдано 178,9 тыс. кв. м жилья — было построено 1708 новых квартир. Из них 154,9 тыс. кв. м построено индивидуальными застройщиками, в том числе 95,1 тыс. кв. м — на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, пишет ИА «Крыминформ».

Граждане за счет собственных или заемных средств построили 1273 жилых дома, из них 872 для ведения садоводства.

Как отмечает ИА «Крыминформ», в республике в связи с ограничительными мерами для недопущения распространения коронавирусной инфекции на некоторое время была приостановлена работа строительных компаний. Длительное время также действовал запрет на прибытие строителей, которые работают вахтовым методом.