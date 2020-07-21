США направят двух старших военачальников на переговоры с РФ в Вене

США намерены отправить на переговоры с Россией по контролю за вооружениями в Вене двоих своих старших военачальников, которые будут возглавлять американские делегации. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Речь идет о заместителе председателя комитета начальников штабов ВС США генерале Джоне Хайтене и главе стратегического командования (СТРАТКОМ) американских военных адмирале Чарльзе Ричарде.

«Я нахожусь в регулярном контакте как с генералом Хайтеном, так и с нашим командующим СТРАТКОМ, так как их взгляды в значительной степени учитываются [в диалоге с россиянами по разоружению и стратегической стабильности]. В действительности они совместно возглавляют делегации, направляющиеся на следующей неделе в Вену», — приводит ТАСС заявление дипломата на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США.

10 июля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона открыта к многосторонним переговорам по контролю над вооружениями. Однако их состав должен быть сбалансированным. Министр также указал на серьезное увеличение рисков ядерного противостояния в мире, отметив при этом, что ситуация в сфере безопасности и международной стратегической стабильности «откровенно деградирует».

Одна из причин этого, по его словам, заключена в том, что США ведут демонтаж всей архитектуры контроля вооружений, сказал министр.

За день до этого в Госдепе заявили, что США намерены пригласить Китай на переговоры в Вене. Однако американская сторона посоветовала Китаю прежде встретиться с Россией и обсудить вопросы трехсторонней встречи.

8 июля власти КНР заявили, что присоединятся к переговорам с участием России и США по разоружению, если Вашингтон сократит свой ядерный арсенал до уровня КНР. В Китае также уточнили, что американцы так и не объяснили, чего они конкретно хотят от страны на этих переговорах.

В то же время в Китае отметили, что Москва понимает позицию Пекина и не настаивает на участии в переговорах, как этого требует Вашингтон.