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Тайсон показал фрагмент тренировки в Instagram

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Фото: instagram.com/Mike Tyson (@miketyson)
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Боксер Майк Тайсон продемонстрировал хорошую физическую форму на записи с тренировки, опубликованной на его странице в Instagram.

Подписчики оценили уровень подготовки 54-летнего спортсмена, который на кадрах бьет грушу, уворачивается от ударов спарринг-партнера и наносит удары в ответ. Многочисленные комментаторы отметили, что с возрастом силы у Тайсона не убавилось, пишет телеканал «Звезда».

Ранее 54-летний Тайсон, не выходивший на ринг с 2005 года, заявил о намерении провести несколько благотворительных боев. В частности, как отмечает RT, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе может провести выставочный поединок с экс-чемпионом в четырех весовых категориях Роем Джонсом-младшим. О поединке могут объявить уже на текущей неделе. Как сообщается на сайте Sports.ru, стороны уладили вопросы контрактов. Поединок должен пройти в США в сентябре. Запланирован формат восьми раундов.

На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 - нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися, пишет «РИА Новости».

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