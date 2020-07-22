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Роскачество проверило махровые полотенца

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Фото: Depositphotos
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Эксперты Роскачества подвели итоги проверки махровых полотенец. Их исследовали на токсичность, интенсивность запаха, свободный хлор, впитывание воды и другие показатели, говорится в пресс-релизе ведомства от 22 июля.

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Специалисты проверили полотенца марок «Авангард», «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel, Wellness.

Изделия марок «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль» и Wellness уже становились предметом изучения Роскачества, а полотенца ТМ Actuel, Hotel, Cozy Home и «Авангард» исследовались впервые.

По итогам проверок безопасными признаны полотенца «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel, Wellness. Не красятся и не линяют при стирке «Авангард», «Василиса», Actuel, Cozy Home, Hotel, Wellness.

Лучше других впитывают влагу полотенца марок «Авангард», «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Wellness.

Полотенца всех торговых марок устойчивы к появлению затяжек. Качество швов не вызвало нареканий экспертов в продукции «Авангард», «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel.

Недостоверную информацию в маркировке обнаружили только у одной торговой марки — Cozy Home: ширина и длина полотенца отличаются от заявленной.

В ходе исследования специалисты выяснили, что продукция под торговой маркой «Авангард» нетоксична. Она не содержит в своем составе формальдегида и тяжелых металлов.

Однако выявлено нарушение требований технического регламента по показателю интенсивности запаха, поэтому рейтинг товара данной торговой марки обнулен.

Производитель полотенец ТМ «Василиса» улучшил качество в новых моделях. В исследовании 2015 года у продукции этой компании выявили нарушения: недостоверную информацию в маркировке и невысокую прочность полотенец.

Ранее в июле эксперты Роскачества подвели итоги исследования состава овсяного печенья. Продукцию 18 торговых марок проверили по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов.

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