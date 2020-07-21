Спасение тонувших в реке детей под Томском попало на видео

Томский борец-чемпион Ядгар Мирпулатов спас двух девочек, которые начали тонуть после купания в реке Томь возле села Коларова Томского района. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается на сайте kp.ru.

Инцидент произошел 19 июля. По словам мужчины, он заметил, как две девочки тонут в реке, и бросился им на выручку. Когда Мирпулатов и отец одной из школьниц подплыли к ним, девочки 10 и 12 лет почти скрылись под водой. Также на помощь детям пришел еще один мужчина. Девочек удалось спасти, медицинская помощь им не понадобилась, они не пострадали.

Как отмечает телеканал «Звезда», в момент случившегося Мирпулатов отдыхал у реки вместе с женой и детьми. По его словам, он хорошо знает место, где чуть не утонули дети, и там очень резкие перепады глубины, сильное течение и водовороты.

Ядгар Мирпулатов является чемпионом России по греко-римской борьбе среди ветеранов, отмечает РЕН ТВ. В настоящее время он работает коммерческим директором одной из организаций областного центра.

20 июля сообщалось, что глава Святогорского поселения в районе имени Лазо Хабаровского края вручила грамоту 13-летнему Максиму Трещеву. Подросток спас своего друга, который чуть не утонул в холодной воде.