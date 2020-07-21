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Платные парковки возобновляют работу в Красноярске

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На территории Красноярска возобновляют работу платные парковки. Первое пространство откроется на этой неделе.

По данным городской администрации, парковки появятся на Театральной площади, улице Дубровинского, площади Мира, а также в районе парка имени 400-летия Красноярска. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Первой начнет работу парковка на улице Перенсона. Ее запустят 25 июля.

Стоимость стоянки составит от 30 рублей в час. Оплатить парковку можно с помощью банковской карты или специального приложения.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы накопила штрафы за простой на платных парковках на сумму около 300 тыс. рублей. Общая задолженность превысила 400 тыс. рублей с учетом штрафов за нарушение правил дорожного движения.

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