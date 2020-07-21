Лондон впервые покинул топ-10 популярных направлений для туризма

Лондон впервые в истории наблюдений покинул список 10 наиболее популярных для туризма европейских городов. Такие данные во вторник, 21 июля, приводит портал MarketWatch со ссылкой на исследования компании ForwardKeys.

Год назад британская столица лидировала по числу бронирований среди европейских городов, а теперь оказалась на 11-м месте в этом рейтинге. Текущий объем бронирований составляет 5% от аналогичного показателя прошлого года.

Тот факт, что Лондон стал 11-м в этом списке, по словам вице-президента ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти, показывает масштабы разрушительного воздействия пандемии коронавируса на туризм. При этом он выразил надежду на то, что в скором времени Лондон снова окажется в топ-10 этого рейтинга, так как в городе постепенно отменяют ограничительные меры, введенные на фоне распространения инфекции.

В конце июня в ForwardKeys сообщали о перемещении Лондона с первой строки списка самых популярных европейских городов для туристов на 10-ю. Тогда британская столица уступила первенство португальскому Лиссабону.

Заказы авиабилетов в Великобританию, по данным компании, резко обрушились в мае — на 97,2%, в первой половине июня падение составило 96,7%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Великобритании на сегодняшний день зафиксировано 295 817 подтвержденных тестами случаев коронавирусной инфекции, скончались в результате заражения 45 422 человека.