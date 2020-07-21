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Лондон впервые покинул топ-10 популярных направлений для туризма

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Фото: Global Look Press/David Rushen/Keystone Press Agency
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Лондон впервые в истории наблюдений покинул список 10 наиболее популярных для туризма европейских городов. Такие данные во вторник, 21 июля, приводит портал MarketWatch со ссылкой на исследования компании ForwardKeys.

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Год назад британская столица лидировала по числу бронирований среди европейских городов, а теперь оказалась на 11-м месте в этом рейтинге. Текущий объем бронирований составляет 5% от аналогичного показателя прошлого года.

Тот факт, что Лондон стал 11-м в этом списке, по словам вице-президента ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти, показывает масштабы разрушительного воздействия пандемии коронавируса на туризм. При этом он выразил надежду на то, что в скором времени Лондон снова окажется в топ-10 этого рейтинга, так как в городе постепенно отменяют ограничительные меры, введенные на фоне распространения инфекции.

В конце июня в ForwardKeys сообщали о перемещении Лондона с первой строки списка самых популярных европейских городов для туристов на 10-ю. Тогда британская столица уступила первенство португальскому Лиссабону.

Заказы авиабилетов в Великобританию, по данным компании, резко обрушились в мае — на 97,2%, в первой половине июня падение составило 96,7%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Великобритании на сегодняшний день зафиксировано 295 817 подтвержденных тестами случаев коронавирусной инфекции, скончались в результате заражения 45 422 человека.

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