Дома для пострадавших от паводка местных жителей построили в Тулуне

В Тулуне (Иркутская область) сдали в эксплуатацию первые многоквартирные дома для граждан, пострадавших в результате наводнения в 2019 году. Новоселье смогут отметить 66 семей.

Дома построены в микрорайоне Угольщиков. Жителям Тулуна передали ключи от квартир в торжественной обстановке. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Для пострадавших от наводнения строят два микрорайона. В микрорайоне Угольщиков уже начато строительство шести восьмиэтажных домов на 496 квартир, их готовность составляет 12%. Кроме того, завершается строительство школы на 1275 мест, ее откроют к 1 сентября.

В микрорайоне Березовая Роща строят 149 индивидуальных домов. В 55 домах ведутся отделочные работы. У всех домов есть собственные земельные участки.

Строительство ведется и в других пострадавших районах. В Нижнеудинске начали возводить дома в микрорайоне Восточном. В труднодоступном горном селе Алыгжер, где пострадали все строения, проложена дорога. В этом году в населенном пункте возведут 20 жилых домов.