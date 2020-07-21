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Неизвестный сообщил о минировании объектов инфраструктуры в Харькове

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Неизвестный сообщил о минировании ряда медучреждений, банков, торговых центров, ж/д и автовокзалов в Харькове. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила пресс-служба нацполиции области.

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По всем адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты-взрывотехники. Сообщения поступили на электронную почту полиции около 15:00 по местному времени (совпадает с московским), отмечает «РИА Новости».

В настоящее время проводится осмотр помещений и территории.

Ранее во вторник сообщалось, что на Украине участились ложные сообщения о минировании на фоне инцидента с захватом заложников в Луцке, а также взрыва рядом со станцией метро «Минская» в Киеве.

В частности, в полицию поступило сообщение о минировании киевского аэропорта Жуляны, а также Центрального железнодорожного вокзала. Также поступила ложная информация о заложенных бомбах в зданиях Малиновского и Киевского судов Одессы.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Злоумышленник сам позвонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим.

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