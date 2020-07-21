Высокая пожароопасность ожидается в Магаданской области

Спасатели распространили экстренное сообщение о высокой пожароопасности в Магаданской области. Неблагоприятные условия складываются в Ягоднинском городском округе.

Высокая пожарная опасность ожидается с 22 по 24 июля. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее оранжевый уровень опасности был объявлен в Самарской области. На территории региона повышен риск возникновения природных пожаров. Неблагоприятные условия ожидаются до 27 июля. Сотрудники МЧС просят жителей Самарской области соблюдать запрет на посещение лесов.