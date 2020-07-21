Восемь детей погибли в Красноярском крае при падении из окон в 2020 году

Число несчастных случаев с падением детей из окон выросло в Красноярском крае. С начала года погибли восемь несовершеннолетних.

По данным властей, всего зарегистрировано 17 несчастных случаев, это на 70% больше статистики 2019 года. В большинстве случаев жертвами падения становились малыши в возрасте до четырех лет. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Специалисты советуют родителям не оставлять детей без присмотра и следить за тем, чтобы дети не могли добраться до подоконника и открытой форточки. Комиссия по делам несовершеннолетних намерена усилить профилактику детского травматизма и проводить рейды во дворах многоэтажных домов.

Ранее сообщалось, что в Подольске прохожие поймали ребенка, который упал с высоты четвертого этажа. Очевидцы заметили, что мальчик перевесился через перила балкона квартиры.