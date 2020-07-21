Три человека пострадали в ДТП с бетоновозом в Иркутске

В Иркутске бетоновоз столкнулся с шестью автомобилями. Травмы получили три человека.

Авария произошла на улице Карбышева. По данным Госавтоинспекции, бетоновоз Isuzu следовал в сторону улицы Ушаковской и на спуске врезался в шесть иномарок. Наибольшие повреждения получил Toyota Ipsum, с которым большегруз столкнулся первым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В больницу были доставлены две женщины и ребенок.

По одной из версий, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у бетоновоза. По факту аварии проводится проверка.