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Три человека пострадали в ДТП с бетоновозом в Иркутске

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В Иркутске бетоновоз столкнулся с шестью автомобилями. Травмы получили три человека.

Авария произошла на улице Карбышева. По данным Госавтоинспекции, бетоновоз Isuzu следовал в сторону улицы Ушаковской и на спуске врезался в шесть иномарок. Наибольшие повреждения получил Toyota Ipsum, с которым большегруз столкнулся первым. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В больницу были доставлены две женщины и ребенок.

По одной из версий, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у бетоновоза. По факту аварии проводится проверка.

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