Четверо жителей Мурманской области стали жертвами мошенников

В Мурманской области телефонные мошенники за сутки обманули четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, неизвестные похищают деньги под различными вымышленными предлогами. Так, 27-летнему жителю Мурманска позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о незаконном списании денег со счета. Звонивший убедил мужчину, что для предотвращения мошеннических действий денежные средства необходимо перевести на другой счет. Мурманчанин лишился 40 тыс. рублей, пишет ИА «Би-порт».

Еще одна жительница Мурманска нашла в Сети объявление о продаже смартфона. Женщина перевела продавцу в качестве предоплаты около 9 тыс. рублей. Телефон она не получила.

Подобным образом денег также лишился 42-летний мужчина, который пытался приобрести двигатель для машины. Продавец получил 20 тыс. рублей и перестал выходить на связь.

В Мончегорске 40-летняя женщина хотела купить принадлежности для маникюра и педикюра. В соцсети она заплатила неизвестному 10 тыс. рублей, но товар не получила.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Как удалось выяснить правоохранительным органам, номера мошенников зарегистрированы в Московской и Ленинградской областях, а также в Дагестане.