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Грета Тунберг получила премию в €1 млн «За гуманизм»

Грета Тунберг получила премию в €1 млн «За гуманизм»

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Фото: Global Look Press/Jessica Gow/Tt
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг получила премию «За гуманизм» в размере €1 млн от португальского благотворительного фонда «Галуст Гюльбенкян». Об этом 17-летняя лауреат рассказала на своей странице в Twitter

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По словам Тунберг, получить такую награду для нее — «чрезвычайная честь». Все вырученные деньги активистка пообещала перечислить экологическим организациям, которые помогают людям, пострадавшим от экологического кризиса, «особенно на глобальном Юге». Передавать деньги она намерена через свой фонд.

Первые €100 тыс. будут направлены бразильскому фонду SOS Amazônia, созданному движением «Пятницы ради будущего», чтобы помочь в борьбе с коронавирусом в лесах Амазонии. Аналогичная сумма пойдет в фонд Stop Ecocide Foundation («Остановите экоцид»), целью которого является признание уничтожения окружающей среды международным преступлением, передает НСН.

Как отмечает REGNUM, премию учредил Галуст Гюльбенкян, ставший одним из самых богатых в мире благодаря обширной нефтедобыче на Ближнем Востоке, что расходится с представлениями Тунберг о климате и окружающей среде.

Как отметил председатель жюри премии Хорхе Сампайо, активистка удостоилась награды за то, что «смогла мобилизовать молодые поколения на борьбу с изменением климата», говорится на сайте kp.ru.

14 мая сообщалось, что Грета Тунберг объявила о решении передать ЮНИСЕФ (Детскому фонду ООН) $100 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса.

25 апреля экоактивистка рассказала, что очень рада глобальному экономическому кризису, возникшему в результате пандемии коронавируса, так как благодаря кризису реализовалась ее мечта: снизились выбросы углерода в атмосферу.

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