На Украине участились ложные сообщения о минировании на фоне инцидента в Луцке

Волна сообщений о ложных минированиях прокатилась по Украине вслед за информацией о захвате заложников в городе Луцке и угрозе взрыва возле станции метро «Минская» в Киеве. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Украины.

В частности, в полицию поступило сообщение о минировании киевского аэропорта «Жуляны», а также центрального железнодорожного вокзала. Правоохранители получили также и угрозы взрыва крупного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza возле станции метро «Лыбидская». Эти сообщения оказались ложными, в указанных местах не обнаружено взрывных устройств. Тем не менее полиция эвакуировала персонал, пассажиров и посетителей аэропорта, вокзала и торгового центра.

Также в этот день поступили ложные сообщения о заложенных в бомбах в зданиях Малиновского и Киевского судов Одессы.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников».

В этот же день рядом со станцией метро «Минская» в Киеве прогремел взрыв. Мэр столицы Украины Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что это было обезвреживание двух самодельных взрывных устройств, обнаруженных на рынке «Минский».