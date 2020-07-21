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Семь игроков хоккейного ЦСКА сдали положительные тесты на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Семь хоккеистов столичного ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте клуба.

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«Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор. В данный момент болезнь протекает бессимптомно, все спортсмены изолированы и находятся в тесном контакте с медицинским штабом клуба», — говорится в сообщении.

В ближайшее время в ЦСКА планируется провести очередное плановое обследование.

Ранее во вторник стало известно, что в хоккейном клубе «Авангард» выявили 20 случаев заболевания COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 783 328, умерли 12 580 пациентов, выздоровели ― 562 384.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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