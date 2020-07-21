Renault отложил выпуск нового Duster в России

Французский автопроизводитель Renault отложил выпуск кроссовера Duster нового поколения. Согласно первоначальным планам, автомобиль должен был встать на конвейер московского завода бренда в августе 2020 года. Об этом 21 июля сообщается в паблике «ВКонтакте» AvtoVAZ News.

Проект был отложен из-за введения карантинных мер на неопределенное время. В настоящее время нет уверенности в том, что работы по нему возобновятся.

На конвейер должен был встать автомобиль максимально приближенный к версии, которая продается в Бразилии. Модель оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем, механической коробкой передач либо вариатором. Также машина комплектуется 1,3-литровым турбомотором.

15 июня сообщалось, что Renault начала продажи в России нового кроссовера Kaptur.