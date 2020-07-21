Сезон сбора меда стартовал в Приморском крае

В Приморском крае начался сезон производства меда. Власти региона намерены наладить возможность экспорта продукции.

В регионе зарегистрировано около 70 тыс. ульев. В основном пасечники продают мед только на территории Приморья. Однако власти уже заявили о планах по созданию лаборатории, которая позволит проводить экспертизу меда. В таком случае производители смогут выйти на экспорт, пишет ИА PrimaMedia.

Всего в 2020 году планируется собрать порядка 5 тыс. т меда.

Ранее сообщалось, что порядка 500–600 т продукции в этом году отправят в Китай.