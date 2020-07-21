Административную ответственность за нарушения валютного законодательства снизили

В КоАП РФ федеральным законом от 20 июля 2020 года №218-ФЗ внесены изменения, согласно которым административная ответственность за нарушение требований валютного законодательства снижена. Об этом сообщил Российский экспортный центр 21 июля.

В частности, установлен 45-дневный период, в течение которого привлечение к ответственности за нарушение срока возврата валютной выручки не наступает. Таким образом, экспортеры получат возможность урегулировать проблемы с иностранным контрагентом без рисков получения штрафа за обстоятельства, на которые они не могут повлиять.

Предпринимателей не будут привлекаться к ответственности за зачисление выручки по внешнеторговому договору на зарубежный счет в случае, если средства зачислены на него в установленный срок и не позднее 45 дней со дня зачисления перечислены на счет в уполномоченном банке.

Кроме того, ответственность не наступит, если сумма обязательств по договору не превышает в эквиваленте 200 тыс. рублей.

Размер штрафов за за нарушение обязанности репатриации средств, причитающихся от нерезидента снижен. Теперь он составляет 5–30% по внешнеторговым договорам, предусматривающим оплату в иностранной валюте и 3–10% по рублевым внешнеторговым договорам. Если резидент включен в перечень профессиональных участников внешнеэкономической деятельности штраф теперь составит от 3 до 5%.

Ответственность за непредставление в банк документов и сведений также смягчена: она будет наступать только при просрочке свыше 90 дней.

Смягчение ответственности за нарушение требований валютного законодательства, предусмотрено нацпроектом «Международная кооперация и экспорт».

«Проблема, связанная с жесткими санкциями за нарушения требований валютного контроля, существует уже на протяжении многих лет. Действующее требование об обязательном получении валютной выручки на свои счета в российском банке точно в срок, указанный в контракте, ставит экспортёра в зависимость от контрагента. Предприниматели подпадают под штрафные санкции за любые, даже незначительные, нарушения сроков поступления валютной выручки, которые в значительном количестве случаев происходят по вине контрагента и на которые экспортер повлиять как правило не может — это и вопрос конкурентоспособности наших компаний по сравнению с находящимися в юрисдикциях с более мягким валютным законодательством», — сказала Генеральный директор АО РЭЦ Вероника Никишина.

По ее мнению, ликвидация избыточно жестких санкций в значительной степени позволит решить для экспортеров проблемы, сдерживающие их деятельность, будет способствовать более широкой представленности российских товаров и услуг на зарубежных рынках.