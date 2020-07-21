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В Дагестане раскрыли преступное сообщество по делу о хищении средств бюджета

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Фото: СК РФ
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В Дагестане семь участников преступного сообщества задержаны по делу о многомиллионном хищении бюджетных средств. Об этом во вторник, 21 июля, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.

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«В рамках расследования уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных средств задержаны руководитель преступного сообщества и 6 его участников. Среди них: адвокат Адвокатской палаты Республики Дагестан Арсланали Абулмуслимов, а также ряд участников из числа должностных лиц органов внутренних дел, адвокатов республиканской палаты, нотариусов Нотариальной палаты Республики Дагестан и других лиц», — отметили в надзорном органе.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 2, 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем», «Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере»).

Как установило следствие, с 2011 по 2020 год в Дагестане действовало преступное сообщество под руководством Абулмуслимова. В его состав входили адвокаты, должностные лица правоохранительных органов, нотариусы, а также жители республики. Участники сообщества подавали в республиканские судебные органы сфальсифицированные исковые заявления в интересах лиц, якобы имеющих право на реабилитацию в связи с их незаконным привлечением к уголовной ответственности, а также поддельные документы, подтверждающие такое право.

Суды на основании представленных документов выносили решения об удовлетворении исков и взыскании с Министерства финансов России за счет федерального бюджета компенсации морального и имущественного вреда. Участники преступного сообщества получали соответствующие средства на свои счета в банках. В сумме из федерального бюджета России похищено не менее 78 млн рублей.

В настоящее время Абулмуслимову и шестерым его соучастникам судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В СК уточнили, что расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех фактов преступной деятельности и установление других участников преступного сообщества.

В апреле сотрудники МВД России выявили и пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась изготовлением фальшивых денег.

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