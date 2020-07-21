В Мурманске возбудили дело о мошенничестве при ремонте дорог

Уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог в Мурманске возбудили следователи отдела по особо важным делам следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области. Об этом во вторник, 21 июля, сообщила пресс-служба ведомства на его сайте.

Как полагает следствие, договоры о выполнении ремонта автодорог были заключены весной 2019 года между мурманским муниципальным бюджетным учреждением «Управление дорожного хозяйства» и коммерческой строительно-ремонтной организацией. Средства в размере более 399 млн рублей выделили из федерального бюджета.

«В ходе производства ремонтных работ контролирующей организацией выявлен ряд недостатков в части несоответствия толщины асфальтобетонного покрытия заявленной в проектно-сметной документации», — отметили в ведомстве.

Недостатки не устранили к осени 2019 года — в срок, установленный договором. Но сотрудники организации-исполнителя и должностные лица управления дорожного хозяйства, ответственные за принятие работ, изготовили акты о приемке, а также справки о стоимости, содержащие заведомо недостоверные сведения о выполнении работ на территории Октябрьского и Первомайского административных округов Мурманска в полном объеме.

«На основании указанных документов введенные в заблуждение работники министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области произвели оплату недобросовестно принятых управлением дорожного хозяйства работ в сумме более 7,1 млн рублей», — добавили следователи.

Ранее в июле застройщику ЖК «Порт-Артур» в Иркутске предъявили обвинение в мошенничестве на 221 млн рублей.