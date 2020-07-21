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Земли полигонов ВСУ незаконно приспособили под сельское хозяйство

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Фото: РИА Новости
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Более 10 тыс. га земель, находящихся в распоряжении минобороны Украины, незаконно используются для ведения сельского хозяйства. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает пресс-служба государственной службы страны по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастра).

«Мы уже имеем первые результаты. Держгеокадастр обнаружил незаконное использование более 10 тыс. га земель обороны. И это в пределах только одного объекта министерства обороны Украины», — приводятся слова председателя ведомства Романа Лещенко.

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Речь идет о полигоне ВСУ Широкий Лан. Сообщается, что он был выделен под реализацию постоянной деятельности украинских военных, а по факту используется предпринимателями для выращивания зерновых культур, сои и подсолнечника.

Всего, по данным службы, треть площади полигона используется не по назначению. Убытки от нецелевого использования этих земель составили 200 млн гривен (около $7,2 млн).

В ведомстве также отметили, что уже выявляли незаконную обработку земель на Украине, площадь которых составила около 12 млн га.

Право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га на Украине могут приобрести с 1 июля 2021 года исключительно граждане страны. С 1 января 2024 года такая возможность будет предоставлена также юридическим лицам, владельцами которых являются украинцы. Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земель будет решаться на референдуме.

31 марта Верховная рада Украины законодательно разрешила продажу сельхозземель. Соответствующий законопроект вызвал критику со стороны экспертов, а также недовольство граждан, которые устраивали митинги, считая, что закон об обороте земли приведет к тотальной скупке сельхозугодий иностранцами, уничтожению украинских фермерских хозяйств, упадку села и будет содействовать экономической деградации и социальной напряженности.

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