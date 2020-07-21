Захвативший в Луцке автобус пошел на переговоры

Полиция Украины начала переговоры с мужчиной, захватившим в заложники автобус с пассажирами в Луцке. Об этом во вторник, 21 июля, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе брифинга, который транслировал «24 канал».

«У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. С ним уже разговаривают, ведут переговоры», — отметил министр.

По словам Авакова, есть надежда на мирное урегулирование ситуации. Министр также указал, что удалось разыскать близких мужчины.

«Мы беседовали с родственниками, с супругой, с друзьями. Мы пробуем все методы, чтобы этот вопрос разрешить мирно», — добавил Аваков.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Злоумышленник бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое пришло в действие. Пострадавших нет.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого. По данным издания, злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.