Тарифный раунд: ЦБ попросит у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы

Противостояние ЦБ и Сбербанка выйдет на новый уровень осенью 2020-го. Регулятор намерен попросить у Госдумы право ограничивать комиссии за переводы внутри одной финансовой организации, рассказали «Известиям» в Банке России . Нулевые тарифы на внутренние операции уже действуют в большинстве кредитных организаций, сообщили их представители «Известиям». При этом Сбер после законодательной отмены «банковского роуминга» ввёл комиссию на переводы свыше 50 тыс. рублей в месяц и через банкоматы . Без регулирования ЦБ комиссионные доходы госбанка к концу года могут увеличиться на 25–30% по сравнению с I кварталом , оценили эксперты.

Запрос в Думу

ЦБ прорабатывает предложения в Госдуму по расширению собственных полномочий, чтобы у регулятора была возможность ограничивать максимальную сумму комиссий за денежные переводы внутри одной кредитной организации, рассказали «Известиям» в Банке России. Инициатива будет направлена в нижнюю палату парламента осенью, подчеркнули в пресс-службе регулятора. Там заверили: если ЦБ наделят соответствующими полномочиями, он планирует пользоваться ими только в случае крайней необходимости.

Большинство крупнейших российских кредитных организаций комиссию за внутренние онлайн-переводы не взимают . В том числе нулевые тарифы установлены в ВТБ, Райффайзенбанке, «Открытии», МКБ, Росбанке, ПСБ, «Хоум Кредите» и в «Дом.РФ», рассказали «Известиям» их представители. Они пояснили, что внутренние онлайн-операции не несут дополнительных издержек, поскольку в них не участвуют контрагенты.

банк Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Предложения ЦБ в первую очередь затронут Сбербанк: кредитная организация взимает 1% от суммы операции за перечисления свыше 50 тыс. рублей в месяц между счетами собственных клиентов. Гражданин также может купить ежемесячную «подписку» на переводы стоимостью 99-209 рублей. Кроме того, госбанк установил тарифы на уровне 1% за все перечисления через банкоматы.

В Сбербанке отказались комментировать инициативу ЦБ о законодательном ограничении тарифов на переводы внутри кредитной организации.

Справка «Известий» Противостояние регулятора и крупнейшего банка началось осенью 2019 года. 1 октября «Сбер» не подключился в установленный законом срок к Системе быстрых платежей (СБП) для перечислений по номеру телефона между счетами в разных банках. Сберу пришлось выплатить ЦБ штраф. Позже госбанк присоединился к платформе, но тщательно спрятал функцию её подключения в мобильном приложении. 15 октября ЦБ, ФАС и Минфин внесли в Госдуму законопроект об отмене «банковского роуминга», который запрещает взимать повышенную плату за перечисления внутри одного банка в разные регионы. На тот момент большинство кредитных организаций, в число которых «Сбер» не входил, таких комиссий не взимали, писали тогда «Известия». Закон вступил в силу в июне 2020-го.

Во II квартале комиссионные доходы Сбера за денежные переводы физлиц выросли до рекордных 16,2 млрд рублей , следует из отчетности кредитной организации по РСБУ. Всего за первое полугодие банк заработал 31 млрд рублей в виде комиссий за перечисления денежных средств.

Откладывать не будут

Комиссии за внутрибанковские переводы воспринимаются именно как компенсация отмены «банковского роуминга», уверен управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов . По его ожиданиям, Банк России ограничит комиссии за внутрибанковские переводы сразу, как только получит такое право на законодательном уровне.

По оценкам эксперта, если этого не произойдет, до конца года прирост доходов Сбера от денежных переводов может вырасти на 25–30% относительно I квартала 2020-го.

— Любые формы тарифов внутри банка, «прямые» или «подписка», должны быть отменены . С одной стороны, это позволит значительно повысить удобство для клиентов. С другой — онлайн-транзакции будут расти активнее, поскольку плата за операции больше не будет барьером, — заявил начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов.

При этом комиссию за перечисления денег через отделения целесообразно оставить, поскольку кредитные организации несут расходы на поддержание офисной сети , отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. С ним солидарны в «Открытии»: операции в отделениях при обнулении комиссий могут стать нерентабельными.

рубли Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Центробанку следует регулировать тарифы не только за внутренние перечисления, но и за межбанковские операции, заявил «Известиям» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян . По его словам, рыночная кредитная организация среднего размера никогда не введёт тарифы на внутренние перечисления — это могут сделать только банки на особом положении, которые не боятся потерять клиентов и могут диктовать условия с позиции монополиста. Предложения регулятора позволят выровнять условия конкуренции, уверен Гарегин Тосунян.