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Двух моряков из РФ приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого

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Фото: Global Look Press/Andrew Harnik/Consolidated News Photos
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Двух российских моряков приговорили в Греции к 253 годам колонии каждого за перевозку нелегалов. Об во вторник, 21 июля, сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

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«Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции», — цитирует Мельникова ТАСС.

Правозащитник также добавил, что такой высокий срок обусловлен тем, что моряки получили за каждого мигранта от 7 до 12 лет. Кроме этого, к сроку добавлены наказания за другие их преступления.

20 февраля суд Греции приговорил двух российских моряков, Александра Илларионова и Андрея Журавлева, к совокупному тюремному сроку в 395 лет, признав их виновными в организации незаконной миграции и торговле людьми.

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