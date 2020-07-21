Жители близлежащих к месту захвата автобуса домов в Луцке эвакуированы

Власти города Луцка, где захвачен автобус с заложниками, приняли решение об эвакуации граждан из близко расположенных к месту захвата домов. Об этом во вторник, 21 июля, рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире телеканала «24».

По его словам, такие меры приняты из-за того, что преступник имеет при себе оружие и может открыть стрельбу по окнам домов.

Сотрудники правоохранительных органов также полностью перекрыли центр Луцка, где располагается автобус с заложниками, и предостерегают водителей от поездок в эту часть города. Геращенко отметил, что на месте происшествия работают переговорщики, которые добиваются того, чтобы все заложники были освобождены и невредимы.

Около 15:20 мск на месте захвата заложников прогремели взрывы. Злоумышленник бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое пришло в действие. Пострадавших нет.

О захвате в Луцке автобуса с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее 21 июля. Он сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, и представился Максимом Плохим. По факту захвата автобуса с пассажирами возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников». Статья предусматривает наказание от семи до 15 лет лишения свободы.

Обнародовали и предполагаемое имя подозреваемого. По данным издания, злоумышленника зовут Максим Кривош, или Максим Кривошей. О том, что злоумышленник ранее дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице, сообщало МВД Украины.