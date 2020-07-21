В Москве совершено еще одно нападение по схеме «бутовского маньяка»

Еще одно нападение было совершено неизвестным на женщину в западном районе Москвы. Схема нападения оказалась аналогична той, которую использовал задержанный 16 июля «бутовский маньяк». Об этом во вторник, 21 июля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью 20 июля. Злоумышленник, скрыв лицо за маской и кепкой, подбежал к жертве сзади, обхватил ее руками и повалил на землю, после чего принялся трогать «интимные места», пишет телеканал. При этом он не пытался сорвать с нее одежду и не высказывал никаких требований.

Женщине удалось укусить неизвестного и вырваться.

Ранее 21 июля Следственный комитет подтвердил задержание подозреваемого в серии нападений на женщин в районе Южное Бутово. Мужчина действовал в период с 3 июля всегда по одной и той же схеме, некоторых пытался ограбить. Всем потерпевшим удалось отбиться от него. Все они описывали одинаковые приметы нападавшего: смуглый, с короткими темными волосами, среднего роста.