Выставку для нелюбящих янтарь откроют в Музее янтаря в Калининграде

В Калининграде в Музее янтаря с 24 июля заработает выставка «Если вам не нравится янтарь…». Самые интересные экспонаты вынесут в отдельное помещение.

Как рассказали «Калининград.Ru» в музее, цель выставки — добиться того, чтобы ее посетители полюбили этот камень. Поэтому на ней представят ювелирные украшения, камнерезные и мозаичные работы, которые выполнены в различных техниках и стилях, но объединены любовью к янтарю их авторов.

Среди экспонатов — копии предметов XVI–XVIII веков, произведения, созданные в первые годы существования Калининградского янтарного комбината, продукция предприятий Восточной Пруссии по обработке янтаря начала XX века, работы современных российских и зарубежных мастеров.

В музее уверены, что эта экспозиция сможет изменить предвзятое отношение к этому солнечному камню. Выставка будет работать до окончания туристического сезона.