Ставропольские власти выделили 260 млн рублей на дезинфекторы в школы

Во все школы Ставропольского края закупят очистители воздуха для профилактики коронавируса. На эти цели из регионального бюджета будет выделено 260 млн рублей, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он заявил о необходимости к 20 августа оборудовать школы края всем необходимым профилактическим оборудованием. По его словам, до сентября каждая школа должна не только закупить, но и установить оборудование. Сорвать начало учебного года никто не имеет права, цитирует губернатора NewsTracker.

На Ставрополье с 18 июня разрешена работа SPA-салонов, бань и саун. Также с середины июня открыли спортивные базы, где готовятся российские сборные.

По данным на 21 июля, на Ставрополье СOVID-19 заболели еще 109 человек. Один пациент скончался.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 7099 человек, 131 пациент умер. Глава региона полагает, что половина новых случаев заражения коронавирусом связана с длительными поездками за пределы Ставропольского края — на отдых или по делам.