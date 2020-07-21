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Британские депутаты назвали улучшение отношений с Россией нереальным

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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer/imagebroker
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Улучшение отношений между Лондоном и Москвой при нынешнем российском руководстве не представляется возможным. Об этом говорится в докладе комитета по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства, опубликованного 21 июля.

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«Хотя возможно, что улучшение отношений между Россией и Великобританией может в определенный момент снизить угрозу для Великобритании, нереально думать, что это может произойти при нынешнем российском руководстве. Любой публичный шаг в направлении более союзнических отношений с Россией в настоящий момент серьезно подорвет силу международных ответных действий за инцидент в Солсбери, а также лидерство и авторитет Великобритании в этом движении», — говорится в документе.

Комитет также указал на необходимость взаимодействия сотрудничества с Россией по закрытым «ограниченным каналам». По мнению британских депутатов, возможность вести диалог напрямую позволяет иметь представление о намерениях обеими сторонами во времена кризиса.

«Таким образом, наличие таких каналов может уменьшить риск недопонимания и эскалации враждебности», — отметили в комитете.

Документ подготовлен еще в марте прошлого года, после чего был передан на одобрение премьер-министру. Его должны были обнародовать в декабре, после одобрения правительством. Однако из-за прошедших парламентских выборов потребовалось дождаться формирования нового комитета, что произошло лишь на прошлой неделе.

При этом в документе подчеркивается, что попытки России вмешаться в референдум о независимости Шотландии в 2014 году доказаны. Также в докладе говорится, что россияне, «близкие к президенту России Владимиру Путину», плотно интегрированы в британский бизнес, политику и социальную жизнь. Россия за время правления Путина из потенциального партнера превратилась в явную угрозу, заявили авторы доклада.

Кроме того, Россию в документе обвиняют в осуществлении «злонамеренной деятельности в киберпространстве».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что доклад комитета парламента Великобритании не сулит ничего хорошего отношениям с Россией, которые и без того подорваны.

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